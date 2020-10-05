الإفراج عن أكثر من 100 إرهابي في مالي مقابل إطلاق سراح زعيم في المعارضة البرلمانية وعاملة إغاثة فرنسية

أفرجت مالي خلال نهاية الأسبوع الماضي عن أكثر من 100 إرهابي ممن أُدينوا أو يشتبه بهم، في إطار مفاوضات تجري من أجل إطلاق سراح الزعيم السابق للمعارضة البرلمانية (المالية) سومايلا سيسي وعاملة الإغاثة الفرنسية صوفي بيترونين المحتجزين لدى الإرهابيين، على ما أفادت مصادر مطلعة على سير المفاوضات اليوم الاثنين.

واُختطفت صوفي بيترونين في 24 ديسمبر 2016، من قبل مسلحين في جاو (شمال مالي). وبدت في آخر شريط مصور ظهرت فيه في منتصف يونيو 2018 مرهقة ووجهها هزيل، وناشدت فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للتدخل.

أما سومايلا سيسي، الذي حل ثانيا ثلاث مرات في الانتخابات الرئاسية، فقد اختطف في 25 مارس الماضي أثناء حملته الانتخابية للانتخابات التشريعية في معقله الانتخابي في نيافونكي، في منطقة تمبكتو (شمال غرب).

وقال أحد المسؤولين المشرفين على الوساطة لوكالة الصحافة الفرنسية: "في سياق المفاوضات من أجل التوصل إلى إطلاق سراح سومايلا سيسيه وصوفي بيترونين، تم الإفراج عن أكثر من 100 سجين من الإرهابيين في عطلة نهاية الأسبوع على الأراضي المالية".

وأكد مسؤول في الأجهزة الأمنية المالية هذه المعلومات، قائلا إنه تم إطلاق سراح السجناء في منطقة نيونو (وسط) ومنطقة تساليت (شمال) حيث تم نقلهم جوا.

وأكد نائب في تساليت فضل عدم ذكر أسمه وصول "أعداد كبيرة من السجناء " بالطائرة أمس الأحد وإطلاق سراحهم.