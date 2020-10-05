 ريهام حجاج تبارك مبادرة زوجها سداد مخالفات البناء لغير القادرين - بوابة الشروق
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ريهام حجاج تبارك مبادرة زوجها سداد مخالفات البناء لغير القادرين

ريهام حجاج
ريهام حجاج

نشر في: الإثنين 5 أكتوبر 2020 - 9:38 م | آخر تحديث: الإثنين 5 أكتوبر 2020 - 9:38 م

شاركت الفنانة ريهام حجاج جمهورها المتابع لحسابها على إنستجرم بفيديو للدكتور سعد الهلالي، وهو يوجه الشكر لزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، على مبادرته وتكفله بسداد غرامات تصالح البناء لألف عائلة من المتعثرين في التصالح مع مخالفات البناء.

وعلقت ريهام على الفيديو "ربنا يجعلك دايمًا من أهل الخير ويسخرك لمساعدة الناس ويجعلك سبب في رزق كل محتاج يا حبيبي، في الخفي والعلن، مش بحبك من قليل يا محمد، شكرًا دكتور سعد الهلالي لتشجيعك دايمًا على الخير".

جدير بالذكر أن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة زوج الفنانة ياسمين صبري أعلن أيضا عن تكفله بسداد مخالفات البنا لغير القادرين في محافظة بني سويف بالكامل.

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