موسكو: لهجة بعض مسؤولي القيادة الألمانية تجاه روسيا غير مقبولة

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن لهجة بعض ممثلي القيادة الألمانية المستخدمة في محادثتهم مع بلاده "غير مقبولة"، معربا عن أمله في أن ينتهي هذا الوضع الشاذ قريبا.

وقال لافروف - خلال مؤتمر صحفي بمشاركة رابطة رجال الأعمال الأوروبيين، اليوم الاثنين - "إن الطريقة التي يتحدث بها بعض ممثلي القيادة الألمانية حاليا مع روسيا لا أعتبرها غير مقبولة فحسب، بل إنها تعكس أيضا التخلي التام عن تلك الحقبة (توحيد ألمانيا)، التي اعتبرها الجميع مكسباً تاريخياً للألمان والروس ومكسباً لأوروبا بأسرها".

وأضاف "هذا أمر محزن، وآمل بشدة أن ينتهي هذا الوضع الشاذ، ولا يمكنه أن يعكس الموقف الحقيقي للألمان تجاه روسيا".

وكان نائب رئيس البوندستاج الألماني (البرلمان) وولفجانج كوبيكي قد صرح، يوم السبت الماضي لوكالة (سبوتنيك) الروسية، بأنه لا يجب أن تنزلق العلاقات بين ألمانيا وروسيا إلى "العصر الجليدي" بسبب قضية المعارض الروسي أليكسي نافالني.