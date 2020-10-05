مذكرة تفاهم بين أبو ظبى الأول مصر والبريد المصرى لتقديم خدمات الشمول المالي

وقع بنك أبوظبى الأول – مصر مذكرة تفاهم مع الهيئة القومية للبريد "البريد المصري"، بهدف تحقيق الشمول المالي في المجتمع، بما يتماشى مع خطة الدولة الرامية لتحسين وتطوير قنوات الاتصال مع المواطنين، الأمر الذي من شأنه أن يسهل عليهم الحصول على الخدمات الأساسية على نحو يحقق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة.

وقع الاتفاق محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبى الأول – مصر، والدكتور شريف محمد فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد – "البريد المصري".

تتيح مذكرة التفاهم الاستفادة من الانتشار الجغرافي لمكاتب البريد، والتي يمكن من خلالها استقبال وصرف الحوالات الخارجية للمصريين العاملين في الخارج، صرف المرتبات والمعاشات للجهات المتعاقدة مع البنك بواسطة بطاقات البريد، إمكانية قيام البنك بتسويق وتقديم خدمة الإخطار والتحصيل للعملاء، الدفع عبر الهاتف المحمول "المحفظة الذكية"، خدمات تحصيل وسداد مستحقات العملاء من الأفراد وخدمات الصرف والتحصيل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الخدمات الائتمانية، والخدمات البريدية التعاقدية مع البنك أو عملائه من الشركات.

وسيؤدي هذا التعاون إلى تنويع قنوات توصيل مختلف المنتجات المصرفية إلى العملاء من الأفراد، ونشر ثقافة الشمول المالي، والمساهمة في رفع الوعي المالي، وتخفيض تكلفة العمليات المصرفية مع توفير البنية التكنولوجية اللازمة لتنفيذ العمليات بكل سهولة، وتقديم خدمات مميزة ومتنوعة، وزيادة حجم التعاملات المالية داخل السوق المصري، وتقديم خدمات مميزة للأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

يشار إلى أن بنك أبوظبي الأول هو أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم، وتتوزع شبكة فروعه في 19 دولة حول العالم، من بينها جمهورية مصر العربية.