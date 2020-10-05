رئيس شركة طيران ألمانية يتعهد بتجاوز تداعيات كورونا

تعهد كارستن سبور، الرئيس التنفيذي لشركة الطيران الألمانية العملاقة لوفتهانزا، اليوم الاثنين، بتجاوز تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد واحتواء الخسائر الناجمة عنها.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن "سبور" قوله، خلال مؤتمر نظمته في برلين اتحاد "بي.دي.آي" الألماني لشركات الطيران، إن خسائر الشركة ما زالت عند مستوى مليون يورو كل 90 دقيقة، مضيفًا أن الشركة تسعى إلى مبادرات مستدامة للتعافي ورقمنة خدماتها.

وأضاف أن الشركة تجري محادثات مع الحكومة الألمانية؛ للحصول على مليار يورو؛ لتمويل تجديد أسطول طائرات الشركة، حيث سيتم استخدام الأموال في شراء طائرات جديدة وضمان الحد الأدنى من الإنتاج لشركات صناعة الطائرات.

وأوضح أن هذه الخطة لن تساعد الشركة فقط، لكنها ستفيد أيضا البيئة حيث أن الطائرات الجديدة تصدر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أقل بنسبة 50 في المئة من الطائرات الحالية، كما تصدر مقدارًا أقل من الضجيج.