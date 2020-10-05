دبلوماسيون يعطون دفعة جديدة من أجل السلام في ليبيا بعد قمة برلين

يجتمع دبلوماسيون، اليوم الاثنين، لإجراء متابعة رقمية لمؤتمر برلين الذي عقد هذا العام حول ليبيا، حيث من المقرر أن يشارك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ووزير الخارجية الألماني هيكو ماس في المحادثات.

وسيلتقي ممثلو 16 دولة ومنظمة دولية شاركت في القمة بالعاصمة الألمانية في يناير عبر الإنترنت في الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش في محاولة جديدة لوضع ليبيا على الطريق نحو السلام.

وفي المحادثات التي عقدت قبل تسعة أشهر، تعهدت القوى المعنية بالتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة وإنهاء التدخل الأجنبي في الحرب التي اندلعت في عام 2011.

ومنذ ذلك الحين، تعثرت عملية السلام في ليبيا في الوقت الذي استمر فيه القتال.

ووصفت ستيفاني وليامز مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا في وقت سابق من هذا العام حظر الأسلحة بأنه "مزحة" سيئة التطبيق.

وتستضيف ألمانيا والأمم المتحدة محادثات اليوم الاثنين. وتحاول الدول الأوروبية التوسط في حل لأن الفوضى في ليبيا وفرت ظروفا مثالية لمهربي البشر للعمل في البحر المتوسط.