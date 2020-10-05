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بريطانيا تدرس إجراء اختبار كورونا للمسافرين بالحجر الصحي

د ب أ
نشر في: الإثنين 5 أكتوبر 2020 - 7:57 م | آخر تحديث: الإثنين 5 أكتوبر 2020 - 7:57 م

قال جرانت شابس، وزير الدولة للنقل في بريطانيا، أمام مؤتمر لحزب المحافظين الحاكم، اليوم الاثنين، إن الحكومة البريطانية تدرس إمكانية السماح للمسافرين القادمين من الخارج بمغادرة الحجر الصحي بعد إجراء اختبار للكشف عن إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن شابس كان يتحدث أمام جلسة سؤال وجواب للحزب عبر الإنترنت.

وقال الوزير إن صناعة الطيران تعاني من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد والحكومة تريد مساعدتها.

وأضاف أن المرحلة القادمة من المساعدات تتضمن إجراء اختبار للمسافرين في الحجر الصحي والسماح لهم بدخول البلاد ومغادرة الحجر بعد التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.

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