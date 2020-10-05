يتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في أمريكا، منشورات تفيد بأن حملة الرئيس دونالد ترامب أرسلت رسالة بريد إلكتروني تطلب من المؤيدين لها التبرع بالمال خلال تلقي ترامب للعلاج من فيروس كورونا.

تم تداول المنشورات المزيفة التي تنادي بجمع التبرعات بعد إعلان ترامب عبر تغريده له على تويتر، يوم الجمعة، أنه وزوجته ميلانيا أصيبا بالفيروس.

يقول المنشور: "أيها الأصدقاء لقد سمعتم الأخبار الآن، أثبتت الاختبارات إصابة الرئيس ترامب والسيدة الأولى بالفيروس الصيني، ستكون الأسابيع القليلة القادمة صعبة على الأمريكيين من جميع أنحاء البلاد ونحن نطلب دعمكم وصلواتكم إنه يقدر دعمكم الثابت خلال هذا الوقت".

وتابع المنشور: "الرئيس ترامب يود أن يطلب خدمة.. هل يمكنك التبرع لمساعدته على التعافي من هذا المرض؟ إنه عادل لأنه ضحى بملايين الدولارات ليكون رئيسا لكم.. ساعدونا في الوصول إلى هدفنا البالغ 421 مليونًا لضمان تعافي رئيسنا لخدمة 4 سنوات أخرى إنه يقاتل من أجلنا جميعًا".

لكن مدير الاتصالات في حملة ترامب، تيم مورتو، نفى لوكالة أسوشييتد برس الأمريكية، صحة المنشورات التي تدعى جمع التبرعات: "إنها مزيفة ولا يجب أن تؤخذ على محمل الجد".

يأتي ذلك فيما أصدر ترامب مقطع فيديو مدته 4 دقائق من المستشفى، قال خلاله: "بدأت أشعر أنني بحالة جيدة".

نشر العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الرسالة الملفقة، معتقدين أنها أصلية.

ووصف رواد مواقع التواصل الاجتماعي المنشور المزيف بأنه عار، بينما لم يصدقه البعض الآخر، في الوقت الذي تمت فيه مشاركته أكثر من 3000 مرة.

وقال البيت الأبيض يوم الجمعة إن ترامب لا يزال في حالة معنوية جيدة، حيث يتلقى العلاج في مركز والتر ريد الطبي.