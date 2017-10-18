ملك تايلاند يعين وزيرا جديدا للمالية

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صدّق ملك تايلاند على تعيين وزير سابق للنقل كوزير جديد للمالية، بحسب ما ذكرته صحيفة "رويال جازيت" الرسمية اليوم الاثنين.

ويأتي أركوم تيرمبيتايابايسيث ليحل محل المصرفي بريدي داوتشاي، الذي استقال بشكل مفاجئ في شهر سبتمبر الماضي بعد أقل من شهر من توليه منصبه.

وشغل أركوم منصب وزير النقل منذ الانقلاب الذي وقع في عام 2014، والذي أسفر عن تشكيل الحكومة الحالية، حتى يوليو الماضي.

وعمل في المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو وكالة التخطيط الحكومية في تايلاند، لأكثر من ثلاثة عقود.

يذكر أن البنك المركزي التايلاندي توقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 8ر7 بالمئة هذا العام.