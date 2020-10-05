محافظ طهران: خطة لجعل ارتداء الكمامة إلزاميا في العاصمة الأسبوع القادم

كشف محافظ طهران انوشيروان محسني بندبي عن خطة تتضمن جعل ارتداء الكمامات إلزاميا في طهران خارج المنازل الأسبوع القادم.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول :"سيتم تنفيذ خطة تتضمن فرض إلزامية ارتداء الكمامات في طهران خارج المنازل الأسبوع القادم، وسيتم الإعلان عن تفاصيل الخطة خلال الأيام القادمة".

وقال :"إثر ازدياد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد طلبت دوائر المحافظات تفويضها المزيد من الصلاحيات، حيث تم طرح المقترحات في اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا وتقرر أن تقدم كل من المحافظات مقترحاتها لوزيري الداخلية والصحة لتصبح سارية المفعول بعد الموافقة عليها".

وأضاف أنه بالنسبة لطهران "تقرر وضع قيود بشأن حضور الطلبة في الصفوف الدراسية وأنشطة الصالات والتجمعات، وكذلك مراسم صلاة الجمعة".

وأوضح أنه تم تقديم مقترح للعمل عن بعد، والذي يتم العمل به في الوقت الحاضر في بعض الأجهزة خاصة للذين يعانون من أمراض أساسية، فضلًا عن تقسيم أيام العمل على الموظفين بالتناوب.

وسجلت إيران إجمالا نحو 472 ألف إصابة بكورونا ونحو 27 ألف حالة وفاة.

وبعد انخفاض أولي في عدد الإصابات منتصف مايو، خففت إيران من التدابير التي كانت فرضتها لمنع انتشار فيروس كورونا وأعادت فتح الاقتصاد مرة أخرى، وهو ما يرى الخبراء أنه أدى إلى زيادة كبيرة في حالات الإصابة لاحقا.

ويقول مسؤولو وزارة الصحة إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف الإغلاق أدت إلى توقف المواطنين عن أخذ المرض على محمل الجد، ما أدى بدوره إلى ارتفاع عدد الوفيات والإصابات.