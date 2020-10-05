القرار سمح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي



أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بوقف تصدير الفول لمدة 3 أشهر اعتبارًا من تاريخ نشره بالوقائع المصرية، كما نص القرار على السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية بعد موافقة وزير التجارة والصناعة، وفق بيان وزارة الصناعة اليوم.

وقالت الوزيرة ان هذا القرار جاء بعد تنسيق كامل مع وزير التموين والتجارة الداخلية وذلك تنفيذاً للخطة الشاملة التى أقرتها الحكومة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية، ضمن الاجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة خلال المرحلة الحالية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشارت جامع إلى أن قرار حظر التصدير عزز من المخزون الاستراتيجي للفول حيث يكفي المخزون الحالي حاجة الاستهلاك خلال 5 أشهر ونصف، كما ساهم القرار أيضًا في حدوث انخفاض في الأسعار العالمية للفول وهو الأمر الذي انعكس إيجابًا على سعر البيع للمستهلك المصري.