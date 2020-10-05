 قلق في كليفلاند بعد ظهور حالات كورونا بين الحاضرين لمناظرة بايدن وترامب - بوابة الشروق
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قلق في كليفلاند بعد ظهور حالات كورونا بين الحاضرين لمناظرة بايدن وترامب

الشيماء أحمد فاروق
نشر في: الإثنين 5 أكتوبر 2020 - 12:42 م | آخر تحديث: الإثنين 5 أكتوبر 2020 - 12:42 م

في الثلاثاء 29 سبتمبر، أجريت المناظرة الأولى بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه جو بايدن، وبعد مرور 3 أيام فقط ثبتت إيجابية ترامب لفيروس كورونا وزوجته ميلانيا، وتم نقله إلى مستشفى والتر ريد الوطني العسكري، وقد كانت المناظرة في مدينة كليفلايند بولاية أوهايو الأمريكية.

ووفقًا لبيان مجلس مدينة كليفلايند، تم الكشف حتى الآن عن إصابة 11 شخصا حضروا المناظرة بفيروس كورونا، ونصح المجلس أي شخص كان على اتصال بشخص ثبتت إصابته بالعزل الذاتي، وإذا كان لدى أي شخص كان حاضرًا للمناظرة مخاوف أو ظهرت عليه أعراض، فيجب عليه الاتصال بمقدم الرعاية الصحية الخاص به.

وصدر عن كليفلاند كلينك في بيان لها: "بناء على ما نعرفه عن الفيروس وإجراءات السلامة التي اتخذناها، نعتقد أن هناك مخاطر منخفضة لتعرض من حضر المناظرة لخطر الإصابة".

وذكر البيان أن الاختبارات الإيجابية تم تتبعها للأشخاص المشاركين في تنظيم المناقشة.

وعلى الرغم من التطمينات من كليفلاند كلينك، دخل مشرع بارز في ولاية أوهايو، حضر المناظرة، في العزل الذاتي يوم الجمعة بعد إعلان إصابة ترامب.

وقالت إميليا سترونج سايكس، قائدة الأقلية في أوهايو هاوس، إنها شاهدت شخصيا أعضاء الوفد المرافق للرئيس وهم يرفضون ارتداء الأقنعة من مقدمي الرعاية الصحية داخل القاعة في جامعة كيس ويسترن ريزيرف.

أكملت سايكس: "أنا محبطة للغاية وقلقة الآن عن صحتي الشخصية وصحة الصحفيين وموظفي الدعم، والمهنيين، والعديد من الآخرين الذين يمكن أن يكونوا قد تعرضوا لخطر بسبب حضورنا المناظرة".

لم يتضح عدد موظفي كيس ويسترن أو كليفلاند كلينك الذين كانوا في موقع المناظرة، أو أي منهم كان على اتصال وثيق بترامب أو مساعد البيت الأبيض هوب هيكس، الذتي ثبتت إصابتها بكوفيد-9 يوم الخميس الماضي.

وأعرب بعض الحاضرين للمناظرة عن استيائهم وغضبهم من حضور بعض التابعين للرئيس ترامب بدون ارتداء القناع، وقال النائب الديموقراطي تيم رايان إنه اندهش عند رؤيته للكثير من الأشخاص بدون أقنعة.

 


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