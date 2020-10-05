 الأهلي يكشف تشخيص إصابة الشناوي وموقفه من مواجهة الوداد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأهلي يكشف تشخيص إصابة الشناوي وموقفه من مواجهة الوداد

محمود باهي
نشر في: الإثنين 5 أكتوبر 2020 - 11:14 ص | آخر تحديث: الإثنين 5 أكتوبر 2020 - 11:14 ص

كشفت الأشعة التي خضع لها محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، صباح اليوم الاثنين عن إصابته بشد في العضلة الضامة.

وأوضح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي، أن الجهاز الطبي حدد برنامجا تأهيليا واستشفائيا خاصا للاعب لتجهيزه لمباراة الذهاب أمام الوداد المغربي، المقرر لها  17 أكتوبر المقبل في الدار البيضاء.

وأشار مدير الكرة إلى أن اللاعب سيؤدي جلسات علاج طبيعي لعدة أيام قبل أن ينتظم في برنامج بدني دون التسرع في عودته، وذلك لضمان تجهيزه وشفائه من الإصابة بأفضل حال قبل لقاء الوداد.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق انبي في الجولة الـ32 من مسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها الثامنة مساء الأربعاء المقبل.


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