الأهلي يكشف تشخيص إصابة الشناوي وموقفه من مواجهة الوداد

كشفت الأشعة التي خضع لها محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، صباح اليوم الاثنين عن إصابته بشد في العضلة الضامة.
وأوضح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي، أن الجهاز الطبي حدد برنامجا تأهيليا واستشفائيا خاصا للاعب لتجهيزه لمباراة الذهاب أمام الوداد المغربي، المقرر لها 17 أكتوبر المقبل في الدار البيضاء.
وأشار مدير الكرة إلى أن اللاعب سيؤدي جلسات علاج طبيعي لعدة أيام قبل أن ينتظم في برنامج بدني دون التسرع في عودته، وذلك لضمان تجهيزه وشفائه من الإصابة بأفضل حال قبل لقاء الوداد.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق انبي في الجولة الـ32 من مسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها الثامنة مساء الأربعاء المقبل.