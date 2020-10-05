رسميا - مانشستر يونايتد يضم كافاني في اللحظات الأخيرة للميركاتو

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تعاقده مع الأوروجوياني إدينسون كافاني باللحظات الأخيرة لسوق الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع ناديه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتعاقد يونايتد مع كافاني بعقد لمدة موسم واحد مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

وقال كافاني في تصريحات لموقع مانشستر: "مانشستر يونايتد واحد من أعظم أندية العالم، وفخر كبير لي أن أتواجد هنا".

بينما علق أولي جونار سولسكاير مدرب الشياطين الحمر حول الصفقة: "كافاني لاعب محترف وصاحب خبرة كبيرة ويعطي كل شيء من أجل الفريق، وسجله التهديفي مع الأندية ومنتخب بلاده ونحن سعداء بالتعاقد مع لاعب من هذه النوعية.

يذكر أن كافاني قد توج بجائزة هداف الدوري الفرنسي والدوري الإيطالي، حيث سجل 341 هدفا مع الأندية في أوروبا منذ عام 2007 من بينهم 35 هدفا في دوري أبطال أوروبا.

وتوج كافاني بستة ألقاب للدوري الفرنسي من تسجيله 200 هدفا ليصبح الهداف التاريخي للنادي الباريسي.

وعلى المستوى الدوري حصل كافاني على لقب كوبا أمريكا مع أوروجواي في عام 2011 وسجل 50 هدفا خلال 116 مباراة.