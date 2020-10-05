الإسكان: وضع اشتراطات للبناء كان لا بد أن يحدث منذ زمن

شميس: إيقاف إصدار تراخيص البناء هام جدا لتقليل حجم المخالفات





قال الدكتور رأفت شميس، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، إن حصيلة العائد من رسوم التصالح موجهة في الأساس للناس، مشيرًا إلى أنه سيتم إنفاقها على البنية الأساسية، وخدمات مختلفة، إضافة إلى تحديث البنية الأساسية للمدن.

وأضاف خلال حواره لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «On E»، مساء الأحد، أن وضع اشتراطات للبناء عملية هامة جدًا وكان لا بد أن تحدث منذ زمن، مؤكدًا أن الدولة تتدخل بحلول جذرية لحل المشكلات.

وأشار رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، إلى أهمية إيقاف إصدار تراخيص البناء، معقبًا: «عشان نلحق نهدي الدنيا شوية ونقلل حجم المخالفات».

وتابع: «المجتمع هو من يدفع ثمن المخالفات وثمن عدم التخطيط والالتزام»، لافتًا إلى أن جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء يراجع كل التراخيص، حيث وجد عدد التراخيص السليمة قليل جدًا.