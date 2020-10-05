عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الأحد، فيديو يرصد مسيرة مدججة بالسلاح في إحدى المدن الأمريكية.

وخرج نحو 400 من أعضاء جماعة NFAC مدججين بالأسلحة إلى شوارع مدينة لافاييت بولاية لويزيانا الأمريكية، مساء السبت، في مسيرة ضد مقتل مواطن من أصول إفريقية على يد الشرطة.

وسار المتظاهرون وهم يحملون بنادق ويرتدون ملابس سوداء في شوارع المدينة.

وحسب وسائل الإعلام، فإن الشرطة ألقت القبض على أحد أعضاء الجماعة، بعد أن أطلق النار من سلاحه أثناء المسيرة.

وأنشأت جماعة NFAC ردًا على وحشية الشرطة ضد الأمريكيين من أصول أفريقية في الولايات المتحدة، وهي تتشكل من المحاربين القدامى.