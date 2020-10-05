الشرطة السودانية: مقتل ضابط شرطة في اعتداء بالبحر الأحمر

أعلنت رئاسة قوات الشرطة السودانية، مقتل ضابط شرطة في اعتداء من منفلتين على إحدى محطات ضخ النفط، في ولاية البحر الأحمر (شمال شرق السودان).

وقالت رئاسة قوات الشرطة، في بيان صحفي مساء اليوم، إن مجموعة محدودة من المنفلتين حاولت اقتحام إحدى محطات ضخ النفط بمحلية هيا بولاية البحر الأحمر ، اليوم الاثنين، وتصدت لهم القوة المكلفة بحماية المنشأة.

وأضافت "اعتدى أحد أفراد المجموعة على الملازم أول شرطة بدوي يوسف عبدالله، التابع للإدارة العامة لتأمين البترول ومنشآت النفط، بآلة حادة نُقل على أثرها إلى مستشفى مدينة هيا، غير أنه فارق الحياة متأثرا بجروحه.

وأكدت الشرطة السودانية أنها ماضية في القيام بواجباتها الدستورية والقانونية، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية.