تقارير: منفذ هجوم المعبد اليهودي بألمانيا تدرب بالجيش

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن منفذ الهجوم على شاب يهودي قبالة المعبد اليهودي، في مدينة هامبورج الألمانية بعد ظهر أمس الأحد، التحق لفترة مؤقتة بالجيش الألماني.

وكتبت مجلة "دير شبيجل" الألمانية، مساء اليوم الاثنين، أن منفذ الهجوم، وهو ألماني من أصل كازاخي، كان قد خدم بشكل طوعي في الجيش في عام 2016، واجتاز تدريبًا أساسيًا لمدة ثلاثة شهور على استخدام السلاح، قبل أن يعمل لاحقًا كمسعف.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، قالت نانا فرومباخ، المتحدثة باسم الادعاء العام في هامبورج في تعليقها على هذا الموضوع إنها لا يمكنها تأكيد أو نفي هذه المعلومة، مشيرة إلى أنه تم إرسال استفسار إلى الجيش.

وأضافت أنه يجري الآن مراجعة ما إذا كان الزي العسكري الذي كان الجاني يرتديه أثناء ارتكاب الجريمة أمس، هو زي حقيقي للجيش.

كان الرجل ضرب الشاب اليهودي بمجرفة على رأسه، فأحدث له إصابات بالغة بعد ظهر أمس الأحد، وقالت متحدثة باسم الادعاء في وقت سابق إن المشتبه به ارتكب الجريمة بسبب مرض نفسي، مع انعدام المسئولية الجنائية تمامًا أو تقييدها بشكل كبير.

وذكرت الشرطة أن الرجل صدر عنه انطباع مضطرب تماما أثناء القبض عليه، وأفادت معلومات حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية، بأن المحققين عثروا على أدلة أخرى تشير إلى مرض الرجل.