توقعات بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي الروسي في العام الجاري بـ5% بسبب الموجة الثانية لكورونا

توقع رئيس غرفة المحاسبة الروسية، أليكسي كودرين، بأن يكون معدل الانخفاض في إجمالي الناتج المحلي لروسيا هذا العام أكبر من تلك التي تتضمنها التنبؤات الرسمية للحكومة الروسية وهي نسبة 3.9 في المئة، بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وقال كودرين في جلسة لمجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان) اليوم الاثنين" من المحتمل أن يكون الانخفاض في حجم إجمالي الناتج المحلي هذا العام أكبر مما هو متوقع رسميا، وسيكون في حدود ما بين 4 ــ 5 % في المئة بسبب الموجة الثانية من الفيروس التاجي"، مشيرا إلى أن الحكومة لم تضع تقديرات دقيقة حتى الآن.

وأضاف: "سيتعين على السلطات القيام بإدخال تعديلات على توقعات العام المقبل هي الأخرى، مرجحا أن تظل عملية التنمية الاقتصادية في روسيا تواجه صعوبات خلال موسم الشتاء والربع الأول من العام المقبل".

يذكر أن وزارة التنمية الاقتصادية الروسية توقعت انخفاضًا في حجم إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.9 في المئة هذا العام، أما بالنسبة لعام 2021، فتتوقع أن يشهد حجم إجمالي الناتج المحلي لروسيا زيادة تبلغ نسبة 3.3 في المئة.