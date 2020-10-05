وزراء مالية اليورو يؤيدون مرشح هولندا للمجلس التنفيذي للبنك المركزي

أعلن وزراء مالية دول منطقة اليورو، اليوم الاثنين، تأييد المرشح الهولندي فرانك إيلدرسون لعضوية المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي.

جاء اختيار عضو مجلس البنك المركزي الهولندي إيلدرسون، على حساب المرشح السلوفيني بوستيان ياتسبش.

وفي حال تأكيد ترشيح المصرفي الهولندي بعد مشاورات مع البرلمان الأوروبي والمجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، سيقر قادة الاتحاد الأوروبي تعيين إيلدرسون في المجلس التنفيذي للبنك المركزي خلفا لممثل لوكسمبورج حاليًا إيف ميرش، الذي تنتهي ولايته غير القابلة للتجديد، والتي تبلغ 8 سنوات يوم 14 ديسمبر المقبل.

يذكر أن المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي بقيادة رئيسة البنك كريستين لاجارد مسؤول عن تطبيق السياسة النقدية لمنطقة اليورو كما يقرها مجلس محافظي البنك والذي يتكون من محافظي البنوك المركزية لدول منطقة اليورو وعددها 19 دولة.

ويتكون المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي من رئيس ونائب رئيس وأربعة أعضاء آخرين.