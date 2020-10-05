قالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، إن حركة السياحة تأثرت كثيرًا خلال الفترة الماضية، معقبة: «هبطت الأرقام إلى الصفر».

وأضافت شلبي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر فضائية «dmc»، مساء الإثنين، أن الوزارة تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية بشكل تام، ضد فيروس كورونا المستجد، لضمان سلامة السائحين والعاملين.

وأشارت إلى أن مطارات الغردقة وشرم الشيخ تستقبل السياح منذ أول يوم من فتح حركة السياحة، مضيفة أن متوسط السياح الذين وصلوا إلى مصر منذ عودة الحركة وحتى نهاية أغسطس الماضي بلغ حوالي 7000 سائح يوميًا.

ولفتت إلى أن عدد السائحين بدأ يقل مع تنفيذ إجراء الـpcr إجباريًا، متابعة: «درسنا الموقف وبدأنا تنفيذه في الغردقة وشرم الشيخ، لكن أعداد المصابين الذي اكتشف لم يتعدى صوابع اليد الواحدة».

وأوضحت أن قطاع السياحة يعتمد في المقام الأول على الاستثمار، لذا تكمن الأهمية في الاحتفاظ بالعمالة، مشيرة إلى تفعيل خط ساخن لتلقي شكاوى العاملين.