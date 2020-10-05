رئيس البرلمان العراقي: إرهاب سياسي وراء انفجار الفلوجة

صرح رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي اليوم الاثنين، بأن إرهاب سياسي واضح يقف خلف إنفجار دراجة هوائية مفخخة في أحد شوارع مدينة الفلوجة.

وقال الحلبوسي، في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن إرهابًا سياسيًا واضحًا ومقصودًا وراء انفجار دراجة هوائية في الفلوجة.. خابو وخسئوا فلن نسمح بعودة أيامهم".

كان مصدر أمني عراقي قد صرح في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن أحد عناصر شرطة الطواريء أصيب بجروح جراء انفجار دراجة هوائية مفخخة مركونة وسط مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار غربي بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة الأنباء الألمانية، أن دراجة هوائية مفخخة انفجرت اليوم قرب دورية لقوات طوارئ شرطة الأنبار كانت تقف وسط مدينة الفلوجة التابعة لمحافظة الأنبار غربي بغداد.

وشهدت مدينة الفلوجة منذ أشهر استقرارًا أمنيًا وعمليات بناء وإعمار بعد سنوات من الاطرابات الأمنية أدت إلى إلحاق دمار كبير بها.