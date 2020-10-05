وزير التعليم: طالب المرحلة الثانوية يُكلف الدولة حوالي 20 ألف جنيه

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن طالب الثانوية العامة يكلف الدولة حوالي 20 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن الوزارة قدمت أكبر قدر من الإعفاءات المالية هذا العام.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن المصروفات الركيزة في الموازنة لتقديم الأنشطة وتطوير المكتبات والتأمين على الطلبة، منوهًا إلى أن جائحة كورونا أضافت أمورًا لا تستوعبها الموازنة.

ولفت إلى أن الوزارة ستعمل على تعقيم 60 ألف مدرسة لمدة سنة كاملة، إضافة إلى توفير أجهزة قياس حرارة، قائلًا إن الوزارة أعفت أكثر من مليوني و100 ألف طالب من المصروفات.

وتابع: «هناك العديد من الجهات المعفاة في القرار الوزاري كأبناء الشهداء والقوات المسلحة وشهداء 25 يناير، ومن يحصل على معاش التضامن الاجتماعي، ومعاش تكافل وكرامة»، قائلًا إنه تمت إضافة مليون طفل من الأسر الأكثر احتياجًا، بالاتفاق مع الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأشار إلى أن الدولة لن تحصل مليار و200 ألف جنيه من المصروفات هذا العام، قائلًا إن عدد المعفيين من المصروفات بلغ أكثر من 10 ملايين طالب، وهو ما يمثل أكثر من 40% من إجمالي الطلاب.

وذكر وزير التعليم أن الوزارة تسمح للأهالي بتقسيط المصاريف كما يتراءى لها على مدار العام، مستطردًا: «نعمل على تقديم خدمات واضحة وجيدة ونساعد من لا يستطيع».

وأكد أن الوزارة ستقدم أكبر قدر من الإجراءات الصحية الاحترازية داخل المدارس، إضافة إلى أكبر عدد من مصادر التعليم، مناشدًا أولياء الأمور الثقة فيما تقدمه الوزارة.