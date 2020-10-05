استقبلت، اليوم الاثنين، منطقة آثار الهرم، الرئيس أوهورو كينياتا رئيس دولة كينيا، وكان في استقباله أشرف محيي الدين مدير عام المنطقة، والذي اصطحبه في جولة داخل الهرم الأكبر ومنطقة البانوراما وتمثال أبو الهول.

وقال محيي الدين، إن رئيس كينيا أبدى إعجابه بطريقة بناء الهرم ورغبته في دخول أول ممر داخل الهرم، ورؤية طريقة بناء الأحجار.

كما أعرب عن اندهاشه بضخامة تمثال أبي الهول وطريقة نحته، كما حرص على التوجهه إلى منطقة البانوراما لالتقاط الصور التذكارية.

وقال محيي الدين، إن رئيس كينيا أشاد بالحضارة المصرية القديمة، مشيرا إلى أن الإنجازات الحديثة للدولة المصرية هي امتداد لتلك الحضارة العظيمة.