برشلونة يعلن تفاصيل إصابة جوردي ألبا

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أعلن برشلونة عن تفاصيل إصابة ظهير أيسر الفريق جوردي ألبا، خلال مباراة البلوجرانا أمام إشبيلية على ملعب «كامب نو» مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وكتب النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: "أكدت الاختبارات التي أجريت صباح اليوم على لاعب الفريق جوردي ألبا، أنه يعاني من إصابة في أوتار الركبة في فخذه الأيمن".

وأضاف بيان الفريق الكتالوني الذي لم يحدد مدة عودة اللاعب للملاعب: "عودة اللاعب تعتمد على سرعة تعافيه".

ألبا تعرض للإصابة أمام إشبيلية في الدقيقة 75 مما اضطر المدرب الهولندي رونالد كومان من إشراك الوافد الجديد سيرجينو ديست بديلًا له.

الظهير الإسباني شارك في جميع مباريات برشلونة الثلاث هذا الموسم، قدم خلالها تمريرة حاسمة، وساعد الفريق على الخروج بشباك نظيفة في مباراتين.

ويحتل الفريق الكتالوني المركز الخامس برصيد 7 نقاط، لكنه لعب مباراتين أقل بسبب مشاركته في أدوار متقدمة بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.