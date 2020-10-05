جومانا مراد تكشف حقيقة سفرها لأمريكا وتوضح جنسية مولودها

رزقت الفنانة السورية جومانا مراد، بطفلين توأم يدعى على وديانا، من زوجها المحامي الأردني ربيع بسيسو، وذلك خلال تواجدها في أمريكا منذ فترة بعد انتهاء تصوير مسلسل "خيانة عهد" الذي عرض في رمضان الماضي ولاقى على نجاحًا كبيرًا.

وقالت "مراد"، في بيان لها اليوم ، إنها كانت في أول شهور الحمل وقت تصوير مسلسل "خيانة العهد"، وإن سفرها لأمريكا لم يكن بسبب الجنسية التي يحملها أطفالها، ولكن الطبيب الذي يتابع معها حالتها الصحية مقيم هناك، وإن ولادتها جاءت مبكرة وحالتها كانت صعبة للغاية.ِ

وأوضحت أنها أنجبت الطفلين حالتهما كانت صعبة ولكنها أصبحت مستقرة في حاليًا، مشيرة إلى أنها كشفت عن ذلك الأمر بعد أن أصبحت حالتهم الصحية جيدة، حيث يحمل الطفلان الجنسية الأمريكي.

ولفتت إلى أن هناك أكثر من عمل عرض عليها بعد مسلسل "خيانة عهد"، ولكنها رفضت بسبب حملها، منوهة بأنها في الوقت الحالي تختار بين أكثر من عمل، وستفصح عن اختيارهم أحدهم خلال الفترة المقبلة.

وشاركت جومانا مراد، في رمضان الماضي بمسلسل "خيانة عهد"، وجسدت دور فتاة تدعى شيرين تقع في حب خالد أنور، مما يعرضها للمشاكل مع والدته الفنانة يسرا وفي النهاية تدخل السجن بسبب اشتراكها في جريمة قتل حبيبها "مروان" كما تقبل على تعاطي مخدر الهيروين ولاقت على إشادات كثيرة من محبيها.

ومن أبرز نجوم مسلسل خيانة عهد يسرا، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، عبير صبري، مصطفى درويش، خالد سرحان، خالد أنور وتيم مصطفى قمر، هنادي مهنا.