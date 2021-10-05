روى عبده مباشر، المحرر العسكري الذي تطوّع لتنفيذ عمليات خلف خطوط العدو الإسرائيلي، تفاصيل تطوعه وموقف الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وقال خلال مقابلة مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة "on"، مساء الاثنين، إنه كان يدرس في ألمانيا لكنّه قطع البعثة وعاد إلى مصر وتواصل مع "إبراهيم الرفاعي"، الذي أبلغه أنّه ينفّذ عمليات خلف خطوط العدو.

وأضاف: "سألته إنت لوحدك، قالي تعالى اكتب طلع تطوع، عملت الطلب وروحت به لمدير المخابرات الحربية اللواء محمد صادق، وكتب تزكية، بعدها طلعت على مكتب رئيس الأركان الفريق عبد المنعم رياض كتب تزكية رقيقة، طلعت على وزير الحربية محمد فوزي لكنّه قالي أنا مش موافق، أنا مش هافتحلك باب الأسرار، ده أنا عاوز أقفله وشك".

وتابع: "قولتله المسؤول عن الأسرار (مدير المخابرات) موافق لكنّه قالي أنه مش موافق.. رفض لإني صحفي وأنا باعرف أسرار كتير، وكان عاوز يمنعني من معرفتها.. بعدها مدير المخابرات طلب لقاء مع الرئيس (جمال) عبد الناصر وقاله عبده مباشر قدم طلب تطوع ومحمد فوزي رفضه".

وأشار إلى أن عبد الناصر قرأ الطلب، فوجه فيه رغبته في التطوع بالصفة المدنية للمجموعة 39 قتال، وأن القوات المسلحة غير مسؤولة عنه في حالة الفقد والأسر والإصابة والاستشهاد.

وأكمل: "(عبد الناصر) رد وقال إن فوزي فاته حاجات كتير.. عبده ده مدني وهيعمل عمليات داخل سيناء خلف خطوط العدو.. وكلنا عارفين حال الجيش اللي راجع من سيناء بعد 1967، فالقوات اللي راجعة هتقول مدني بيحارب خلف خطوط العدو طاب ما احنا نقدر نحارب زيه، فعبده هيشتغل جهاز شؤون معنوية لوحده، فأنا موافق على طلب التطوع".

ولفت إلى أنّه حصل على استثناء للتطوع في هذه المجموعة بالصفة المدنية، ومن هنا بدأ مشوار العمل الفدائي.