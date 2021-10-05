مطالب بإلغاء الرسوم المفروضة على شاحنات نقل البضائع بين الأردن وسوريا

طالبت نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع في الأردن، اليوم الثلاثاء، بإلغاء الرسوم على شاحنات نقل البضائع بين سوريا والأردن في معبر جابر الحدودي.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن رئيس النقابة ضيف الله أبو عاقولة قوله في بيان اليوم، إن فرض الرسوم على شاحنات البضائع المحملة، إضافة إلى ما مقداره 200 دينار بعد إلغاء العمل بنظام "باك تو باك"، تسبب في توقف عدد من الشاحنات المحملة المتجهة إلى سورية.

وأشار أبو عاقولة إلى تأخر بعض الشاحنات بسبب الإجراءات المربكة التي واجهتها على الحدود، موضحا أن الإجراءات تشترط على الشاحنات المتجهة من سوريا إلى الأردن لتحميل البضائع، أن تكون محملة من بلدها وغير فارغة، والحصول على تصريح، ودفع رسوم بدل تصريح دخول.

كما لفت إلى أن كل ذلك يتطلب انتظار شاحنات البضائع على حدود جابر عدة أيام، لحين صدور التصاريح من مقر وزارة النقل في عمان، مطالبا الجهات الأردنية والسورية المعنية، بوضع آليات وتصورات واضحة، لتبسيط الإجراءات، وإلغاء الرسوم المفروضة على الشاحنات.

ودعا أبو عاقولة إلى إعادة تطبيق مذكرة التفاهم والاتفاقيات المبرمة سابقا بين الأردن وسوريا بنحو كامل، التي جرى تحديد الرسوم بها، وكانت مرضية لكل الأطراف، وتسهل وتعزز حركة التبادل التجاري بين البلدين.