أعضاء الاتحاد الأوروبي يوافقون على نهج محسوب لانضمام دول غرب البلقان

وافقت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على نهج محسوب تجاه دول غرب البلقان الست التي تأمل في الانضمام للتكتل.



ويأتي ذلك قبيل القمة الأوروبية المقررة التي تنطلق في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، والتي لا يرجح أن تخفف من حالة الإحباط في المنطقة.



وعلمت (د.ب.أ) من مصادر دبلوماسية أنه بعد مفاوضات داخلية مطولة، من المقرر أن يؤكد الاتحاد الأوروبي بشكل مكتوب، لأول مرة، التزامه بعملية التوسيع المتوقفة والتي تم طرحها لأول مرة منذ ما يقرب من 20 عاما.



ورغم ذلك، ليس هناك تاريخ محدد يمكن توقعه، كما يتضاءل الصبر في منطقة غرب البلقان.



وفي نفس الوقت، يؤكد البيان المشترك الذي سيتم التوقيع عليه غدا الأربعاء في اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي ودول غرب البلقان في سلوفينيا على حاجة الدول الأعضاء حاليا إلى التركيز على تطوير الاتحاد المكون من 27 دولة كما هو بشكله الحالي، وعلى حاجة البلدان المرشحة للانضمام لتنفيذ إصلاحات.



وقالت مصادر دبلوماسية لـ(د.ب.أ) إن البند الثاني يفتح الباب قبل كل شيء أمام فرنسا، التي تساورها مخاوف بشأن زيادة توسع التكتل، ولذلك فهي تواصل عرقلة عمليات الانضمام.



وقالت المصادر لـ"د.ب.أ" إن سلوفينيا، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، مارست ضغوطا دون جدوى لتحديد الهدف بعام 2030 في البيان المشترك، ولكنها لم تنجح في إقناع الدول الأعضاء الأخرى.



وتسعى كل من ألبانيا، ومقدونيا الشمالية، وصربيا، والبوسنة والهرسك، وكوسوفو، ومونتنيجرو (الجبل الأسود) الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي- حيث تمنحهم العضوية الوصول إلى السوق الموحدة للتكتل وحرية الحركة - ولكن ليس لدى أي من هذه الدول جدول زمني واضح للانضمام.



وتخشى دول مثل ألمانيا والنمسا من أن عدم الوفاء بالتزامات الاتحاد الأوروبي للمضي قدما في الانضمام يمكن أن يدفع هذه الدول باتجاه قوى أخرى. وتستثمر روسيا والصين، من بين دول أخرى، بكثافة في المنطقة.



وتم تصنيف كوسوفو والبوسنة والهرسك فقط مرشحين محتملين لعضوية الاتحاد الأوروبي؛ وبدأت مفاوضات الانضمام الرسمية مع صربيا ومونتنيجرو لكنها لم تحقق أي تقدم.



وكان من المقرر أن تبدأ ألبانيا ومقدونيا الشمالية مفاوضات رسمية العام الماضي بشأن الانضمام، لكن معارضة فرنسا، ثم جمهورية التشيك وسلوفاكيا، وبعد ذلك بلغاريا، لأسباب مختلفة أعاقت العملية.