 محمد التاجي عن إخفائه أنه حفيد عبد الوارث عسر: «كنت مرعوب منه» - بوابة الشروق
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محمد التاجي عن إخفائه أنه حفيد عبد الوارث عسر: «كنت مرعوب منه»

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 - 2:57 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 - 3:05 ص

كشف الفنان محمد التاجي، سبب إخفائه أنّ حفيد الفنان الراحل عبد الوارث عسر.

وقال خلال لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس على شاشة "dmc"، مساء الاثنين، إن جده هو رفض الكشف عن ذلك، وأضاف: "مكنش عاوزني أمثّل.. قالي لو عاوز تمثّل إوعى تروح تقولهم انا حفيد عبد الوارث عسر.. كنا بنبقى مرعوبين منه".

وأوضح أنّه ظل خائفًا طيلة عمره للكشف عن ذلك، لكنّها وجد نفسه في مشهورًا عام 1986 بعد عرض مسلسل البشاير، فقرر آنذاك الكشف أنه حفيده.

وأشار إلى أنّ أول أعماله المسرحية كانت مسرحية أبو زيد الهلالي على مسرح الطليعة، وليست مسرحية المتزجون.

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