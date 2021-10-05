«القومي للترجمة» يشارك بمعرض الرياض للكتاب 2021

يشارك المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، في معرض الرياض للكتاب، والذي يستمر حتى 10 أكتوبر الجاري.

ويقدم المركز القومي للترجمة مجموعة من أحدث وأهم إصداراته نذكر منها (مثنوي، تاريخ شعبي للعالم، الصين في 10 كلمات، الحداثة الثورية، شرح الثورة الفرنسية، السعي وراء المجد، تاريخ البحث النقدي للعهد القديم، أفريقيا الحاضر والمستقبل، نور من الشرق، اليهود في الإمبراطورية العثمانية، تاريخ العرب العام، ناصر، ميشيل فوكو، رحلة إلى الحجاز ومصر، الحج إلى نجد، الإسلاموية والسعي إلى الحداثات البديلة).

كما يقدم (تفسير سفر أيوب وشرحه بالعربية، مذكرات زوجة ديستويفسكي، مصر في عهد محمد علي، نور من الشرق، سجون نختار أن نحيا فيها، ليلى وبراين، الجندر والوطن في الرواية العربية، يوسف إدريس خفايا الإبداع).

ويقدم أيضا (مائة عام من الأدب الروسي، قراءات في أعمال نوال السعداوي، كتابة المذكرات الشخصية في القرن العشرين، نسوة منتقبات، الحكايات الشعبية لشعوب آسيا، موسوعة كمبريدج في النقد الأدبي، حواديت الأطفال والبيوت، شرح الديانات لابنتي، مدخل إلى البحث النسوي ممارسة وتطبيقا، الاقتصاد السياسي للدكتاتورية، فوبيا الإسلام، هل انتهى القرن الأمريكي، الاحتجاج: مقدمة ثقافية للحركات الاجتماعية، أماكن صغيرة وقضايا كبيرة، الحداثة والإبهام، جسد متألم: صنع العالم وتفكيكه، مدخل إلى الأيديولوجيات السياسية، ضمير شخص ليبرالي، التاريخ السري لتاّمر بريطانيا مع الأصوليين، والسينما والتاريخ، والنسوية والمسرح).

يأتي ذلك ضمن خطة المركز في نشر المعرفة ورفع الوعي، بجميع أنحاء الوطن العربي، ويقدم المركز خصومات على إصداراته سواء في المعارض المحلية أو الدولية، تشجعيًا على اقتناء الكتب، ودفع الشباب إلى القراءة في ظل تراجع معدلها خلال الفترة الأخيرة في العديد من الدول.