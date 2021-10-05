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التنمية الحضارية: الانتهاء من تطوير كل المناطق العشوائية خلال شهرين

أرشيفية
أرشيفية
أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 - 3:28 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 - 3:28 ص

أعلن المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضارية، أنّه سيتم الانتهاء من تطوير المناطق العشوائية بشكل كامل خلال شهرين، وذلك بواقع تطوير 357 منطقة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" على شاشة "dmc"، مساء الاثنين، أن هناك مشروعات جاهزة للافتتاح في العديد من محافظات الجمهورية، وقد تم الانتهاء منها بنسبة 100%، بينما تتبقى بعض الأعمال المتعلقة بـ"التأثيث".

وأشار إلى أنّ كل مشروع تم العمل عليه شهد الكثير من التحديات، لكنّه أكّد أنّ التحدي الأول في عموم تطوير العشوائيات تمثّل ثقة المواطنين فيما تفعله الحكومة في هذا الصدد.

وتابع: "هل الحكومة صادقة النية والعزم على القضاء على العشوائيات من أجل مصلحة المواطن؟.. لعقود من الزمن كانت الإجابة لأ.. الدولة لا تفكر في عمل شيء للمواطن لتمكينه من حياة آمنة، لكن صورة المشروعات على الأرض وانتقال المواطنين إليها كوّنت لديهم هذه الثقة".

ولفت إلى أنّ جهود الدولة اصطدمت بالكثير من الشائعات "المغرضة" ضد القضية التي تنفّذها الدولة، لكن ما ثبت أن الحكومة التزمت بتنفيذ ما وعدت به.

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