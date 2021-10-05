تعليم جنوب سيناء ينظم مسيرة بالأعلام والأغاني الوطنية احتفالا بذكرى حرب أكتوبر

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نظمت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، مسيرة بالأعلام والأغاني الوطنية لإحياء للذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر، بمشاركة محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم، وأحمد غيث مدير إدارة طور سيناء التعليمية، وأحمد حجاج، وكيل إدارة طور سيناء، ومحمود محمد جاد الله، موجه الكشافة.

وانطلقت المسيرة من أمام مديرية التربية والتعليم، وجابت شوارع مدينة الطور وصولًا إلى ساحة النصب التذكاري أمام ديوان عام المحافظة.

وقال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن انتصارات أكتوبر تجسد أسمى آيات البطولة والفداء والتضحية، مقدمًا التحية والإجلال لأرواح الشهداء من أبطال القوات المسلحة.

وأكد أن حرب أكتوبر المجيدة ستظل مرحلة فارقة في تاريخ مصر، لتستلهم منها الأجيال معاني العزة والإصرار والتحدي.