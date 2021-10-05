الجابون تصادق على الانضمام إلى معاهدة وكالة الأدوية الإفريقية

وقعت الجابون، الاثنين، على الانضمام لمعاهدة "وكالة الأدوية الأفريقية"، والتي تعد ثاني مؤسسة قارية طبية متخصصة بعد "المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها".

وأوضح الاتحاد الإفريقي في بيان، أن "وكالة الأدوية الإفريقية" ستعزز قدرة الدول الأطراف والمجموعات الاقتصادية الإقليمية المعترف بها من قِبل الاتحاد الأفريقي على تنظيم المنتجات الطبية من أجل تحسين الوصول إلى منتجات طبية آمنة وفعالة في القارة التي تضررت بجائحة كورونا، فضلا عن انتشار الأوبئة في عدد من بقاع القارة.

وأوضح البيان أن وكالة الأدوية الإفريقية ستعمل على تعزيز التصنيع المحلي للمنتجات الصيدلانية في القارة والحصول على صناعة أدوية أفريقية آمنة ذات أسعار مناسبة.

من جانبها، هنأت مفوض الصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية في الاتحاد الإفريقي السفيرة أميرة الفاضل، الجابون على تقديم وثيقة التصديق على اتفاقية وكالة الأدوية الإفريقية.