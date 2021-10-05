قال عقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إن «حرب السادس من أكتوبر لم تكن انتصارًا فحسب وإنما انتصار معجز في العديد من المعارك والبطولات التي تجسد حجم الإعجاز في التخطيط والتنفيذ».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن «الحرب على الإرهاب معركة أخرى تخوضها القوات المسلحة الآن وتدرس لسنوات مقبلة»، مؤكدًا أنها بمثابة «عبور جديد للحفاظ على الأمن القومي».

وأشار إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة عند تخطيطها لمكافحة الإرهاب تضع كل التحديات والاعتبارات لتنفيذ المهام وإعادة الحياة الطبيعية للقرى المتاخمة للعمليات في نفس التوقيت.

ونوه المتحدث العسكري، إلى أن «تعطيل المشروعات التنموية في سيناء هدف رئيسي وهام تسعى له العناصر الإرهابية في أي عملية»، قائلًا إن القوات المسلحة تعمل على منع هذا الأمر والمحافظة على سير المشروعات والقيام بمهامها المكلفة.

وأكد أن القوات المسلحة حققت أهدافها كاملة من استعادة الاستقرار والأمن لأهالي سيناء، وعودة الحياة الطبيعية في شبه جزيرة سيناء، والقضاء على العناصر الأساسية للجماعات الإرهابية.

ولفت إلى أن كفاءة القوات المسلحة أدت للمرور من أصعب المراحل التي مرت بها الدول المصرية، متابعًا: «القوات المسلحة مستمرة في تواجدها لملاحقة فلول العناصر الإرهابية مع قطع أي طرق إمداد لها، والحفاظ على ما وصلت إليه القوات».