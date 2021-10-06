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رئيس الوزراء البريطاني يصف متظاهري احتجاجات قطع الطرق بالمزعجين

بوريس جونسون
بوريس جونسون
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 - 11:55 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 - 11:55 م
وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المتظاهرين الذين أغلقوا الطرق الرئيسية في المملكة المتحدة بأنهم "أشخاص مزعجون يتسمون بعدم المسؤولية"، في الوقت الذي تم فرض سلطات أكثر صرامة للتصدي لهم.

وقال جونسون إن المتظاهرين من مجموعة "اعزلوا بريطانيا" الناشطة في مجال البيئة، والذين أغلقوا الطرق السريعة في أنحاء الجنوب الشرقي للبلاد خلال الأسابيع الأخيرة، تسببوا في أضرار اقتصادية جسيمة، وفقا لوكالة بي إيه ميديا البريطانية.

وجاءت تصريحاته قبل أن تؤكد وزيرة الداخلية بريتي باتيل في خطابها في مؤتمر حزب المحافظين على خطط لاتخاذ إجراءات جديدة ضد حركات مثل "اعزلوا بريطانيا" و"تمرد ضد الانقراض".

وقالت باتيل إنها تريد تغليظ العقوبات القصوى ضد من يقومون بتعطيل الطرق السريعة، مع تجريم إعاقة الطرق الرئيسية والسكك الحديدية والصحافة.

وأغلق محتجون من "اعزلوا بريطانيا" الطرق الرئيسية بما في ذلك الطريقان السريعين "إم 25" وإم 4" خلال الأسابيع الأخيرة.

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