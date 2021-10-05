ماكرون يكرّم الكلب «نيمو الحنون»

فاجأ الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون متابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعى بمنشور مطول حول كلبه الخاص نيمو، واصفا إياه بـ«المؤنس والحنون».

وأرفق ماكرون صورة للكلب الأسود نيمو، معيدا التذكير بلحظة تبنيه فى صيف عام 2017، قبل أن يثبت وفاءه كرفيق مثالى له ولزوجته خلال ممارسة الرياضة.

وأزاح الرئيس الفرنسى عن علاقته بكلبه بمناسبة اليوم العالمى للحيوان، قائلا: «نذكر أن الحيوان مهما كان لطيفا فإنه ليس لعبة.. وفى فرنسا يتم التخلى عما يقارب 100 ألف كلب وقط كل عام.. ولذلك علينا اتخاذ قرار بتبنيها».

وظهر الكلب نيمو للمرة الأولى برفقة ماكرون داخل قصر الإليزيه فى أغسطس من العام 2017.

حينها أكدت مجلة «بارى ماتش» الفرنسية أن قصر الإليزيه الرئاسى استقبل ساكنا جديدا، أثار اهتمام وفضول الجميع، يدعى «نيمو»، وهو الكلب الذى اختار ماكرون وزوجته بريجيت تبنيه، وفقا لموقع العين.

ويمثل تبنى ماكرون للكلب نيمو استمرارا لعادة الرؤساء الفرنسيين الذين حافظوا على وجود كلب فى القصر، ليكون «الكلب الأول»، استكمالا لألقاب على غرار «السيدة الأولى» تعبيرا عن زوجة الرئيس.

كان ماكرون وبريجيت قد توجها إلى ملجأ حيوانات هيرميراى فى إقليم إيفيلين الفرنسى غربى العاصمة باريس مع طفليهما الصغيرين لاختيار رفيقهم المستقبلى.

والكلب من فصيلة الهجين بين نوعى لابرادور وجريفون، ويبلغ من العمر 6 أعوام تقريبا، وتم العثور عليه فى الأساس متروكا على شاطئ نهر الكوريز بفرنسا.

صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية قالت إن الرئيس الفرنسى دفع 250 يورو ثمنا لهذا الكلب. فيما طلبت زوجته بريجيت منه أن يرحل مع أفراد الأمن، على أن تتولى هى إنهاء إجراءات استلام الكلب ومرافقته إلى قصر الإليزيه، وهو ما تم بالفعل.

فى نهاية شهر يونيو 2017، كانت سيدة فرنسا الأولى تبنت كلبا آخر من أحد الملاجئ، من أجل ابنتها تيفانى التى أطلقت على الكلب اسم «فيجارو».

ويعد نيمو أول كلب يتم جلبه من ملجأ للحيوانات، وهو ما أثار إعجاب الكثيرين واعتبروها لفتة كريمة من الرئيس الفرنسى.