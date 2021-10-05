العراق يبحث مع شركة عالمية التنقيب عن الغاز في صحراء الأنبار

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أعلن العراق، اليوم الثلاثاء، فتح حوار مع إحدى أكبر الشركات العالمية بهدف التنقيب عن الغاز في الصحراء الغربية بمحافظة الأنبار.

وقال وزير النفط العراقي، إحسان عبدالجبار إسماعيل، في تصريح صحفي اليوم، إن وزارة النفط وشركة النفط الوطنية العراقية "حريصتان على استقطاع الاستثمارات والخبرة والتكنولوجيا العالمية المتقدمة للتنقيب عن التراكيب الهيدروكربونية، وخصوصاً الغازية منها والعمل على زيادة الإنتاج الوطني من الغاز الحر إلى جانب استثمار الغاز المصاحب".

وأضاف أنه سيتم كشف النقاب عن اسم الشركة حال التوصل إلى اتفاق واضح يخدم المصالح المشتركة.

وأكد أن الوزارة باشرت العمل الاستكشافي بتقنية "ثنائي وثلاثي" الأبعاد في محافظتي الأنبار ونينوى. وتعمل الفرق الزلزالية على إجراء المسوحات المطلوبة وفق أحدث الأجهزة والمعدات الفنية لجميع الرقع الاستكشافية.

وأوضح أن الوزارة تعمل على زيادة عدد الفرق الاستكشافية إلى 4 فرق في محافظة الأنبار وإلى أكثر من فرقة زلزالية في محافظة نينوى وحسب متطلبات الحاجة والعمل.