اتحاد الكرة يوضح حقيقة مد فترة القيد

حسمت اللجنة الثلاثية المؤقتة، برئاسة أحمد مجاهد، المكلفة بتسيير شئون اتحاد الكرة، ما يتردد عن مد فترة القيد الصيفي للاعبين بقوائم الأندية، قبل أيام من انطلاق منافسات الدوري الممتاز، للموسم الجديد 2021-2022.

وكشف مصدر من اتحاد الكرة، اليوم الثلاثاء، أن فترة القيد الصيفي للأندية، سينتهي كما هو محدد له يوم 7 من شهر أكتوبر الجاري.

وأشار المصدر، إلى أنه لا توجد نية مطلقًا لمد فترة القيد كما يتردد، خاصة وأنه كان من المقرر غلق القيد يوم 25 من شهر سبتمبر الماضي، قبل أن يتم مد القيد حتى يوم 7 من شهر أكتوبر الجاري.

جدير بالذكر، أن رابطة الأندية المحترفة، كانت قد أعلنت بشكل رسمي، انطلاق منافسات الدوري الممتاز، يوم 25 من شهر أكتوبر الجاري، بعد استقرار الأندية برأي الأغلبية على إقامته بشكله المعتاد، بدلا من تصور إقامة البطولة من دور واحد أو دوري المجموعتين.