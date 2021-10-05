الإمارات: حالة وفاة و176 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الوباء في البلاد إلى 2104 حالات.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى تسجيل 176 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 737 ألفا و73 حالة.

ولفت البيان إلى أن 258 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من كورونا، إلى 730 ألفا و93 حالة.

وأعلنت الوزارة إجراء حوالي 364 ألف فحص جديد لفئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.