أسعار النفط تواصل الارتفاع غداة قرار «أوبك بلس» بشأن الإنتاج

واصلت أسعار النفط الارتفاع، اليوم الثلاثاء، لتقترب العقود الآجلة لخام برنت من أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات، ويستقر الخام القياسي الأمريكي بالقرب من أعلى مستوياته منذ 2014، وذلك غداة قرار تحالف "أوبك بلس" بعدم زيادة إنتاجه بأكثر مما سبق أن اتفقت عليه الدول الأعضاء.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر بنصف في المئة إلى 81.64 دولار للبرميل في التعاملات الأوروبية، بعد أن ارتفعت بنسبة 2.5% أمس. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسوية نوفمبر بنسبة 0.3% إلى 77.81 دولار.

وقرر مسؤولو دول تحالف أوبك بلس أمس الإبقاء على الاتفاق التدريجي لرفع الإنتاج، رغم ارتفاع الطلب على الطاقة مع استئناف الشركات حول العالم عملياتها.

وأعلن التحالف، الذي يضم 23 دولة، أنه سيرفع الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا في نوفمبر، وهو ما يقل عن 0.5% من الطلب العالمي، وذلك بموجب اتفاق تم التوصل إليه في يوليو لإعادة الإنتاج إلى مستويات ما قبل الجائحة.

وبهذا، تكون المجموعة قد تجاهلت الضغط السياسي والتجاري لزيادة إنتاج النفط من أجل تخفيف حدة نقص الإمدادات في السوق.