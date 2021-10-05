النقد الدولي: زامبيا في حاجة ملحة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي

قال صندوق النقد الدولي إن زامبيا بحاجة إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي والمالية واستقرار الديون على نحو سريع.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تعد الحكومة ميزانية سوف تكون حاسمة للمحادثات المقررة بين الجانبين بشأن إعادة تنظيم الديون السيادية للبلاد.

ووفقا لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، جاءت تعليقات البنك الذي يتخذ من واشنطن مقرا له بعد أن اختتم أحد مسؤوليه مهمة فنية استمرت أسبوعا في زامبيا، والتي كانت الأولى منذ فوز زعيم المعارضة هاكيندي هيشيليما بالانتخابات التي شهدتها البلاد في أغسطس الماضي.

وتسعى زامبيا إلى التوصل لبرنامج اقتصادي مع صندوق النقد الدولي من شأنه أن يرسخ محادثات إعادة الهيكلة مع الأطراف صاحبة الديون الخارجية على لوساكا والتي تبلغ 13 مليار دولار تقريبا.

وركزت المباحثات خلال المهمة التي اختتمت يوم الجمعة الماضي على السياسات والأولويات الرئيسية لميزانية عام 2022 وإطار الإنفاق متوسط ​​الأجل -من 2022 إلى 2024- ومن المقرر أن تبدأ المناقشات حول برنامج صندوق النقد الدولي الشهر المقبل، حسبما ذكرت وزارة المالية الزامبية اليوم الثلاثاء في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني.

ونقلت بلومبرج عن رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في زامبيا، أليسون هولاند، القول في بيان أمس الاثنين: "في ضوء بيئة الاقتصاد الكلي الصعبة للغاية، والسائدة، تواجه الإدارة الجديدة حاجة ملحة لاتخاذ خطوات لاستعادة الاستدامة مع حماية الفئات الضعيفة وخلق نمو أكثر شمولا".