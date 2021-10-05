دورة تدريبية للأطباء البيطريين فى السويس على التلقيح الصناعي للماشية

نظمت مديرية الطب البيطري في محافظة السويس اليوم الإثنين، دورة تدريبية للتلقيح الصناعي والتناسليات والتي تستمر حتى بعد غد الأربعاء، وذلك بالتعاون مع كلية الطب البيطري بجامعة قناة السويس .

وقال الدكتور طارق ذكي، مدير الطب البيطرى بالسويس - في تصريح - إن الدورة تستهدف زيادة القدرة التدريبية والمعرفية للطبيب البيطري بالمديرية، وتنفيذا لتوجيهات وزارة الزراعة بالاهتمام بالتلقيح الصناعي.

وأوضح الدكتور ذكى أن اليوم الثاني والثالث في الدورة يشمل الجزء العملي وذلك بقرية بالوحدة البيطرية بالقطاع الريفي، لتعليم الأطباء أسلوب التلقيح الصناعي لنشر تلك الثقافة قدر المستطاع وزيادة أعداد المتدربين والمستفيدين من مربي الماشية، وأهمية التحسين الوراثي وفوائد ذلك للماشية، خاصة وأنه يقي من الأمراض التناسلية التي تصيب الحيوانات، كما تعطي سلالات تنتج كميات كبيرة من الألبان، واللحوم أيضا.

يذكر أنه حاضر في الدورة خلال يومها الاول بقاعة المؤتمرات بالغرفة التجارية، الدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطري، والدكتور عادل التراس مستشار وزير الزراعة للتحسين الوراثي، والدكتور محمود عفيفي مدير مركز دعم الطب البيطري، والدكتور محمد الشبراوي وكيل كلية الطب البيطري.