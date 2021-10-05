الداخلية تهدي حقائب مدرسية للمناطق الأكثر احتياجا ضمن مبادرة كلنا واحد

واصلت وزارة الداخلية من خلال المرحلة الـ19 لمبادرة "كلنا واحد" توفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، كما أهدت عددا من الحقائب المدرسية للمناطق الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية بجميع أنحاء الجمهورية، ضمن مبادرة "كلنا واحد".

تأتي المبادرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تزامناً مع قرب بدء العام الدراسى الجديد، والمشاركة فى توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، وإهداء حقائب مدرسية للمناطق الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية بجميع أنحاء الجمهورية.

وانطلقت فعاليات المرحلة التاسعة عشر من المبادرة على مستوى الجمهورية بمديريات أمن (الإسكندرية، القليوبية، الفيوم، الغربية، البحيرة، بني سويف، الوادي الجديد، البحر الأحمر، الأقصر، أسوان)، وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

يأتي ذلك بالتنسيق مع قطاعات وزارة الداخلية ومختلف مديريات الأمن، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، واتساقاً مع سياسة الدولة المصرية الهادفة إلى تقديم أوجه الدعم للمواطنين وحرص وزارة الداخلية على تبنى المبادرات المجتمعية التى تستهدف تخفيف الأعباء عن أبناء الشعب المصرى.