قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الراحلة جيهان السادات كانت راوية لكثير من الأحداث بشأن نصر أكتوبر وشاهدة عليها.

وأضافت خلال برنامجها "كلمة أخيرة" على شاشة "on"، مساء الاثنين: "هذه أول سنة نحتفل فيها بذكرى حرب أكتوبر في غياب جيهان السادات.. أشعر بالفقد والافتقاد لأن هذا الوقت موعد سنوي لحوار بيننا".

وأشارت إلى أنّها أجرت الكثير مع المقابلات الإعلامية مع جيهان السادات، وكانت تتحدث كثيرًا عن ذكريات الحرب وفخرها برجل الحرب والسادات محمد أنور السادات.

وتوفيت جيهان السادات في التاسع من يوليو الماضي، عن عمر ناهز 88 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارًا بمنح جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.