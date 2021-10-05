 الإعلامية إيمان الحصري تخضع لجراحة دقيقة في ألمانيا - بوابة الشروق
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الإعلامية إيمان الحصري تخضع لجراحة دقيقة في ألمانيا


نشر في: الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 - 5:16 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 - 5:16 م

أعلنت الصفحة الرسمية للإعلامية إيمان الحصري، أنها خضعت اليوم لجراحة دقيقة في ألمانيا، سائلة الله أن يشفيها ويتم عليها نعمة الصحة والعافية.

يذكر أن الحالة الصحية للمذيعة إيمان الحصري، كانت قد تدهورت قبل 6 أشهر، بعد إجراء جراحة، وظلت تعاني خلال الأشهر الماضية، قبل أن تقرر أسرتها استكمال علاجها في الخارج.

ونتيجة للحالة الصحية التي تمر بها "الحصري" كانت قناة DMC قد أسندت تقديم برنامجها "مساء DMC" إلى الإعلامية جاسمين طه زكي، قبل أن تعلن قبل يومين التعاقد رسميا مع الإعلامية إنجي القاضي لتقديم أيام السبت والأحد والأثنين، لتقتسم البرنامج مع الإعلامي رامي رضوان الذي يقدم البرنامج من الثلاثاء للجمعة.

 

 


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