 الأجهزة الأمنية تكشف ملابسات استغاثة مواطن زعم تعرضه للظلم من رجال الشرطة بأسوان - بوابة الشروق
الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 5:15 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد تبرع المشجعين والمواطنين للأندية الرياضية للخروج من أزماتها المالية؟

النتـائـج تصويت

الأجهزة الأمنية تكشف ملابسات استغاثة مواطن زعم تعرضه للظلم من رجال الشرطة بأسوان

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 - 4:47 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 - 4:47 ص

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات استغاثة بثها أحد الأشخاص على صفحته بموقع فيسبوك يزعم تعرضه للظلم من قبل رجال الشرطة وفنيي التحاليل المتواجدين بكمائن محافظة أسوان واتهامه زوراً بتعاطى مُخدر الحشيش رغم سلبية التحاليل التى أجراها عقب إخلاء سبيله مُباشرةً.
وبالفحص تبين أن الأجهزة الأمنية قامت بتاريخ ٢٦ اغسطس الماضي بحملة للكشف عن المواد المخدرة بين السائقين بدائرة قسم أول أسوان بمشاركة الجهات الفنية ( بمديرية الصحة - وصندوق مكافحة علاج الإدمان والتعاطى) وتبين إيجابية (3 ) عينات لتحاليل المواد المخدرة ومن بينهم الشاكى.
وتم عرض المتهم ( الشاكي) على النيابة العامة والتي قررت إخلاء سبيله بكفالة مالية، وعقب ذلك بتاريخ ٢٩ اغسطس الماضي توجه الشاكى للمعمل الإقليمى لأخذ عينة المواد المخدرة عقب نتيجة تحليل العينة السابقة ومرور 72 ساعة عليها، وورد تقرير نتيجة عينة المذكور "سلبية العينة" من أي مواد مخدرة.
وفى وقت لاحق تقدم (فنى تحاليل بالمعمل الإقليمى) بتحرير محضر ضد الشاكى بتهمة التشهير به عبر مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ومازال قيد التحقيقات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك