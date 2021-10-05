عبير صبري تنتظر عرض 3 أفلام جديدة

تنتظر الفنانة عبير صبري طرح 3 أفلام جديدة انتهت من تصويرها خلال الفترة الماضية وهم ليلة العيد، و2 طلعت حرب، وآل هارون.



وتدورأحداث فيلم ليلة العيد حول عدة قضايا واقعية تثار دائما في مجتمعنا الحالى منها "زواج القاصرات"، و"ختان الإناث"، كما يتطرق للحديث عن قهر المرأة بشكل عام، في مراحل الطفولة والشباب"، وذلك خلال ليلة واحدة هي ليلة الوقفة وأول أيام العيد.



يقوم ببطولة الفيلم 6 بطلات لكل منهن حكاية، وهن يسرا، وغادة عادل، وريهام عبد الغفور، وعبير صبري، ونجلاء بدر، وهنادي مهنا، بجانب سيد رجب ومحمود حافظ وأحمد خالد صالح ومايان السيد وعارفة عبد الرسول وسميحة أيوب من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز.



أما فيلم "آل هارون" فينتمي إلى نوعية الأكشن والإثارة، حيث تتداخل الأحداث في أجواء من الغموض والإثارة والأكشن، وبطولة نخبة كبيرة من النجوم، بينهم الفنان منذر رياحنة، وإيهاب فهمي، وأحمد وفيق، عبير صبري، أحمد عبدالله محمود، ومحمد عز، وهاجر الشرنوبي، ويارا نور الدين، وحمدي هيكل وغيرهم، من تأليف أحمد أنور ومحمود جاميكا، و إخراج معتز حسام.



وفيلم "2 طلعت حرب" من إخراج مجدى أحمد على، ومن بطولة عدد كبير من الفنانين وعلى رأسهم محمود قابيل، عبير صبرى، سمير صبرى، أحمد وفيق، سهر الصايغ، ياسمين الخطيب، منة فضالى، وأحمد مجدى، ميدو عادل وشريف دسوقى وهو من تأليف هنزادة فكرى، وإخراج مجدى أحمد على، وتدور أحداثه حول حكايات مختلفة داخل احدى عمارات وسط البلد مع اختلاف الفترات الزمنية.