محمود مسلم: الإعلام لعب دورا شجاعا في فترة حكم الإخوان ونجح في التعبير عن مشاعر المواطنين

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن الإعلام المصري تم استخدامه تارة واستهدافه تارة أخرى خلال العشر سنوات الماضية، لكنه لعب دورا شجاعا في فترة حكم الإخوان ونجح في التعبير عن مشاعر المواطنين في ذلك الوقت.

وأضاف أن الإعلام لم يقم بثورة 30 يونيو ولكن نجح في نقل صوت ورأي الناس ما جعل الجميع على قلب رجل واحد لإنقاذ الدولة المصرية.

وأضاف مسلم، خلال محاضرته في معسكر شباب حزب الوفد 2021، في العين السخنة، اليوم، أن الإعلام خلال عامى 2011 و2013 لعب دورا مهما في نشر الأمل بين المواطنين ووقف في وجه اليأس، حيث كان ينشر ما يحدث من إنجازات على أرض الواقع وهذا ساهم في تراجع اليأس، ذاكرا أنه فى 2015 ومع بدء الاستقرار أصبح الإعلام يواكب الوضع وأسوأ أمر حدث للإعلام خلال العشر سنوات الماضية من يطلق عليهم النشطاء السياسيين لأنهم لا يملكون قواعد مهنة الإعلام وخاصة أن الإعلام رسالة والإعلام يبني ويهدم.

وأكد أن الإعلام المصري كان على قدر المسئولية خاصة مع بداية فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يلعب دورا ايجابيا من خلال نشر وتغطية المشروعات القومية العملاقة التي تحدث على أرض الواقع وتوصيل ما يحدث للمواطنين، خاصة أن هناك طفرة حقيقة تحدث في مجال الطرق والكباري وخلق شرايين جديدة لمصر.

وذكر أن التطور التكنولوجي الذي حدث أثر بشكل كبير على الإعلام والصحافة، معتبرا أن انخراط "فيسبوك" بالصحافة أمر غير إيجابي وفكرة المواطن الصحفي غير صحيحة لأن الصحفي يتلقى الدارسة والتدريب اللازم الذي يجعله مؤهلا للقيام بهذا الدور ويعلم ما ينشر ولكن غير الصحفي لم يكون ملم بالقواعد الصحفية.