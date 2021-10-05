جونسون: بريطانيا ليست بحاجة إلى التخلي عن خطتها الرئيسية للتعافي من آثار كوفيد-19

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن بريطانيا ليست بحاجة إلى أن تحيد عن الخطة الرئيسية للتعافي من آثار كوفيد-19، بما في ذلك عودة الموظفين إلى أماكن العمل.

وقال جونسون: "يجب أن نكون متواضعين في مواجهة الطبيعة وعلينا أن ندرك أن المرض، أو متغير جديد أو جائحة أخرى، يمكن أن يصيبنا دائما".

لكنه تابع: "البيانات التي أراها في الوقت الحالي توضح جداً أنناً على حق في التمسك بالخطة الأساسية، وهو ما نحن بصدده"، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

وأوضح جونسون أن هذا يعني "تشجيع الناس على العودة إلى العمل بالطريقة العادية، وأعتقد أن هذا أمر جيد بالنسبة للشباب على وجه الخصوص، ومن الضروري حقا، إذا كنت ستتعلم في الوظيفة ، فلا يمكنك القيام بذلك فقط عبر زووم"، غير أنه أعترف بأن 100% من موظفيه لم يعودوا إلى المكتب بعد.

وردا على سؤال حول ما إذا كان جميع موظفيه قد عادوا إلى مكاتبهم، قال رئيس الوزراء البريطاني: "لا" مضيفا: "لقد كتب سكرتير مجلس الوزراء خطابا جيدا منذ بضعة أسابيع للجميع يأمرهم بالعودة إلى مكاتبهم".